Подозреваемым во взрыве в здании МВД в Сыктывкаре стал преподаватель

В Сыктывкаре задержали преподавателя регионального центра профподготовки МВД, где 15 января произошел взрыв. Его подозревают в превышении полномочий, сообщили в Следственном комитете по Республике Коми .

Взрыв раздался в ходе планового занятия, когда преподаватель решил продемонстрировать слушателям учебно-имитационную гранату и привел ее в действие. В помещении загорелись легковоспламеняющиеся предметы. В результате пострадали более 20 человек.

В отношении педагога возбудили уголовное дело о превышении полномочий, повлекшем причинение тяжких последствий. Начальника регионального центра профподготовки отстранили от исполнения обязанностей. СК продолжает проверку и допрос свидетелей.

Ранее Минздрав Коми рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в учебном центре МВД. Четверо находятся в крайне тяжелом состоянии, пятеро — в тяжелом.