Подозреваемым по делу об убийстве генерала Кириллова попросили продлить арест

СК просит продлить арест обвиняемым по делу о теракте против генерала Кириллова

Следствие потребовало продлить арест трех фигурантов дела о теракте, при котором погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кирилов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Басманный суд Москвы.

«В суд поступило ходатайство следователя о продлении Ахмаджону Курбонову*, Рамазану Падиеву* и Батухану Точиеву* меры пресечения в виде содержания под стражей», — заявили в суде.

Генерал-лейтенант погиб возле подъезда жилого дома на Рязанском шоссе в Москве в результате взрыва самодельной бомбы 17 декабря. Устройство спрятали в припаркованном самокате.

На следующий день силовики задержали одного из подозреваемых в теракте — Ахмаджона Алижона Угли Курбонова* из Узбекистана. Он заявил, что пошел на преступление по заказу украинских кураторов, пообещавших ему гражданство страны Евросоюза и 100 тысяч долларов.

Двух других фигурантов дела — Рамазан Падиев* из Ингушетии и Батухан Точиев* из России. Их обвинили в незаконном изготовлении и обороте взрывчатки. Мужчин внесли в список террористов и экстремистов 20 января.

*Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.