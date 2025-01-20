Фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова внесли в список террористов

Фигурантов уголовного дела о теракте, жертвой которого стал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов, внесли в список террористов и экстремистов. Об этом сообщили на сайте Росфинмониторинга.

Речь идет о Ахмаджоне Алижоне Угли Курбонове* из Узбекистана, Рамазане Падиеве* из Ингушетии и Батухане Точиеве из России.

Генерал-лейтенант погиб возле подъезда жилого дома на Рязанском шоссе в Москве в результате взрыва самодельной бомбы. Устройство спрятали в припаркованном самокате. Отец арестованного по делу Падиева* заявил, что не верит в причастность сына к преступлению.

Согласно данным следствия, фигуранты сняли комнату в хостеле для исполнителя теракта Курбонова*. Подозреваемых также обвинили в незаконном изготовлении и обороте взрывчатки.

*Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.