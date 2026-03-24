Подозреваемый признал вину в гибели четырех соседей при пожаре в центре Москвы

Подозреваемый в гибели четырех человек при пожаре на Николоямской улице в Москве признал свою вину. Мужчина рассказал следователям, что курил в квартире, и от упавшего пепла загорелось кресло, сообщили в пресс-службе столичного СК.

Пожар произошел 23 марта. Погибли четыре человека, еще трое попали в больницу. По версии следствия, причиной стало неосторожное обращение с огнем. Сегодня следователи намерены ходатайствовать о заключении фигуранта дела под стражу.

По словам источника ТАСС, подозреваемый — цирковой артист Евгений Чернов. Предварительно, он уснул во время курения в квартире.

Возгорание на площади 100 квадратных метров тушили 86 человек и 23 единицы техники. Три человека скончались на месте, еще один — в больнице.