Подозреваемых в закладках наркотиков девушек задержали в лесном массиве Талдома

Полицейские Талдома изъяли 50 свертков с порошком у задержанных в лесу девушек

Приехавших из Тверской области девушек 21 и 23 лет задержали полицейские Талдомского городского округа по подозрению в незаконном обороте наркотиков. В ходе осмотра у задержанных изъяли 50 свертков с порошком, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД.

В ходе допроса девушки признались, что предложение о работе по распространению закладок с наркотиками нашли в интернете в феврале. Запрещенные вещества и координаты тайников они получали от кураторов.

«По результатам химической экспертизы, проведенной экспертом ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области, в трех свертках содержится производное наркотического средства — N-метилэфедрона», — рассказала начальник управления информации и общественных связей подмосковного ведомства Татьяна Петрова.

Она добавила, что остальные свертки пока остаются на исследовании.

Сотрудники полиции установили, что задержанные за время своей незаконной деятельности сделали еще девять закладок в Талдомском городском округе. За покушение на сбыт наркотиков против подозреваемых уголовное дело. Суд отправил девушек под стражу.

