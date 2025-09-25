Мужчину задержали по делу об организации наркофермы в Ленобласти

Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность 44-летнего жителя Санкт-Петербурга, который организовал нелегальное производство наркотиков в Ломоносовском районе Ленинградской области. Об этом сообщил peterburg2 со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
По информации ведомства, фигурант разместил на личном земельном участке оборудование для выращивания и изготовления запрещенных веществ. Высокотехнологичные установки включали мощные ультрафиолетовые лампы, обеспечивавшие освещение, современную систему вентиляции с угольными фильтрами и автоматизированный полив.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
