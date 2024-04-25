Подозреваемых в убийстве пропавшей девушки задержали в Крыму | 360°

Криминал 25 апреля 2024, 09:54 Подозреваемых в убийстве пропавшей девушки задержали в Крыму Двух мужчин задержали по подозрению в убийстве пропавшей девушки из Евпатории РИА «Новости»

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В Крыму задержали двух мужчин по подозрению в убийстве пропавшей девушки из Евпатории. Об этом сообщила пресс-служба главка СК России по региону.

О пропаже 23-летней жительницы Евпатории стало известно в середине апреля, она ушла из дома и не вернулась. Родственники обратились с заявлением в полицию.

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«Двух мужчин задержали по подозрению в совершении убийства, 26-летнего жителя Евпатории и 29-летнего жителя Сакского района. Они работают в одном из евпаторийских торговых центров», — заявили в пресс-службе.

Один из фигурантов в ходе допроса дал признательные показания. По его словам, девушку задушили в ходе конфликта в Красноперекопском районе. После этого подозреваемый указал на место, где спрятал тело.

Следствие ведет расследование по статье об убийстве группой лиц. В ближайшее время в суд поступит ходатайство об избрании им меры пресечения.

Мама погибшей с беседе с 360.ru сообщала, что ее дочь была знакома с одним из подозреваемых.