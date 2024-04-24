Мать убитой в Евпатории девушки знала одного из подозреваемых | 360°

Эксклюзив 24 апреля 2024, 20:11 Мать убитой в Евпатории девушки знала одного из подозреваемых

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Жительница Евпатории, чье тело нашли 24 апреля, поддерживала дружеские отношения с одним из подозреваемых в ее убийстве. Мать погибшей Анна в разговоре с 360.ru пояснила, что дочь показывала ей этого мужчину. По словам женщины, он произвел неприятное впечатление.

«Бывает, увидишь человека, а от него какая-то опасность исходит. Я боялась, чтобы он с ней ничего не сделал. Просила неоднократно не связываться с ним. Изначально понимала: с ним что-то не так. На что Джессика говорила, что они просто дружат. Она с ним общалась как с близким другом, рассказывала все. Он ей предлагал перегнать какую-то машину. Но я попросила не делать этого», — поделилась Анна.

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Она добавила, что жизнь в Евпатории в какой-то момент разонравилась дочери. Мать спрашивала, что беспокоит девушку, нет ли конфликтов. Но причину она так и не назвала.

Дочь как-то рассказывала, что боялась, когда мужчина приезжал на машине к ее работе и просто сидел в авто. Страхами девушка также делилась с администратором Кариной.

В последний раз она звонила матери по видео. По словам Анны, девушка находилась дома в халате. Женщина предложила созвониться вечером, потому что в тот момент была на работе.

«Она мне послала воздушный поцелуй и отключилась. Я думала, что спит: иногда, если устанет, то спит по 10-14 часов. Я вечером смотрю — сообщений нет. Она мне всегда звонила, а тут вообще ничего. А потом мне позвонили с ее работы и сказали, что в воскресенье Джессика не вышла на смену», — добавила Анна.

В понедельник, 22 апреля, мать забила тревогу. Начались поиски пропавшей девушки. Вскоре к этому подключились правоохранители. В среду, 24 апреля, силовики задержали двух подозреваемых — 29-летнего жителя Сакского района и 26-летнего жителя Евпатории. В ходе допроса один из мужчин сознался в убийстве. По его словам, преступление совершили в доме в Красноперекопском районе. Девушку задушили, после чего спрятали тело.