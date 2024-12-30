Подозреваемых в сожжении венка на Вечном огне задержали в Клину

Подмосковные следователи задержали трех жителей городского округа Клин по подозрению в повреждении мемориального комплекса «Вечный огонь». Об этом сообщила пресс-служба областного СК.

По версии следствия, в минувшее воскресенье, 29 декабря, один из подозреваемых оторвал прикрепленный к памятнику венок. Сопровождавшие его друзья нанесли несколько ударов по памятному букету, а после сожгли на огне.

Криминалисты завели уголовное дело о повреждении памятников, мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества. В ближайшее время всем задержанным предъявят обвинения, а суд изберет меру пресечения.

В начале ноября ставропольские следователи задержали четырех местных жителей за осквернение Вечного огня у обелиска «Вечная слава», посвященного погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной войны. Криминалисты установили, что молодые люди взобрались на мемориальную плиту и засовывали ноги в пламя.