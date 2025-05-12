Подозреваемых в покушении на убийство мужчины в центре Москвы задержали

Правоохранители задержали трех мужчин, подозреваемых в нападении с холодным оружием на горожанина в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного СК.

По версии следствия, подозреваемые избили прохожего в Лубянском проезде и несколько раз пырнули его острым предметом.

«Следователями столичного СК задержаны трое местных жителей, им предъявлено обвинение», — отметили в пресс-службе.

Пострадавший сейчас находится в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Ход дела и результаты расследования контролирует московская прокуратура.

Ранее злоумышленник напал на 71-летнего мужчину в городе Карабулак в Ингушетии. Преступник как минимум дважды выстрелил в пенсионера и ранил его в голову. Пуля прошла по касательной, но нападавший решил, что расправился с мужчиной. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство.