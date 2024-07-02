Подозреваемых в похищении итальянского бизнесмена в Москве арестовали

Суд на два месяца арестовал фигурантов дела о похищении итальянца в Москве

Замоскворецкий районный суд арестовал до 29 августа четырех подозреваемых по делу о похищении итальянского бизнесмена в центре Москвы. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

По данным следствия, в пятницу злоумышленники, выдав себя за сотрудников правоохранительных органов, напали с пистолетом на итальянца, имеющего также российский паспорт. Иностранца затащили в автомобиль и, надев наручники и мешок на голову, увезли в Брянск.

Там мужчину сутки удерживали в заранее подготовленном месте. Как выяснилось, незадолго до этого потерпевший вступил в конфликт с конкурентом в сфере бизнеса.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Похищение человека, совершенное организованной группой». Фигурантам дела грозит до 15 лет лишения свободы. СК ходатайствовал об их аресте.

Похищенным, по данным СМИ, оказался гендиректор компании SAID Rus Стефано Гуидотти.