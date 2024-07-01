Момент похищения итальянского бизнесмена в центре Москвы попал на видео

СК опубликовал видео похищения итальянского бизнесмена в Москве

Момент похищения итальянского гражданина в центре Москвы попал в объектив уличной видеокамеры. Запись опубликовала пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

На кадрах группа мужчин схватила человека во дворе дома по Садовой-Триумфальной улице. Угрожая огнестрельным оружием, злоумышленники сковали жертву наручниками, а также надели ему на голову мешок. После этого бизнесмена увезли в Брянск, где продержали более суток.

Следователи выяснили, что незадолго до произошедшего у похищенного возник конфликт с конкурентом по коммерческой деятельности. Силовики благодаря хорошо спланированной работе установили местонахождение предполагаемых похитителей и освободили потерпевшего.

Telegram-канал Mash уточнял, что потерпевшим оказался 56-летний Стефано Гуидотти. Он занимает пост генерального директора российского представительства компании SIAD Rus.

Испугались кошмарить бизнес — теперь он кошмарит нас

Автоинспекция Подмосковья назвала самые частые причины ДТП

Убить ради 500 рублей. Житель Иркутской области умер после отказа платить за шлагбаум

Льготная ипотека в России — все. Что будет с рынком?

Трамп подготовил месть преследовавшим его чиновникам после переизбрания

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте