Россиянин год «инвестировал» деньги в бизнес знакомого и лишился почти 20 миллионов рублей | 360°

Криминал 25 апреля 2024, 14:22 Россиянин год «инвестировал» деньги в бизнес знакомого и лишился почти 20 миллионов рублей Житель Подмосковья украл у знакомого 18 млн руб под видом инвестиций в Сингапуре РИА «Новости»

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Суд во Владивостоке осудил жителя Московской области на пять лет колонии общего режима за мошенничество. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Суд установил, что с февраля 2018 года по март 2019 года фигурант вместе с ранее судимым сообщником предложил знакомому вложиться в бизнес по добыче и продаже морепродуктов в Сингапуре.

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Для убедительности потерпевшему продемонстрировали документы о регистрации компании, аренде судов, оформлении квот и приобретении оборудования. После этого жителя Подмосковья обманом вынудили оплатить расходы. Общий ущерб составил 18 миллионов рублей. Приговор суда в законную силу пока не вступил.

Жертвой мошенников также стал полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Леон Классен. Злоумышленники обманом получили от него 900 тысяч рублей. Футболист обратился с заявлением в полицию.