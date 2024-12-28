Подозреваемую в убийстве сына и дочери россиянку поймали в Архангельской области

СК: жительницу Котласа задержали по подозрению в убийстве двух своих детей

Жительницу Котласа задержали по подозрению в убийстве своих детей. Об этом сообщила пресс-служба СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

По данным следователей, сегодня утром в квартире на улице Мелентьева нашли тела полуторагодовалого мальчика и его трехлетней сестры. По предварительной информации, обоих утопили.

На место происшествия приехали полицейские и задержали подозреваемую в преступлении. Ей оказалась 29-летняя мать детей. Против нее возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетних.

Ранее в Тверской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве четырех маленьких детей. Их тела обнаружили в частном доме.

В убийстве заподозрили отца — выходца из Таджикистана с российским гражданством. По предварительным данным, он запер жену и расправился с детьми.