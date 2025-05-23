Подозреваемую в серии убийств банду задержали в Тюмени

СК: в Тюмени задержали пять человек, подозреваемых в серии тяжких преступлений

Правоохранительные органы в Тюмени пресекли деятельность банды, состоящей из пяти человек. Ее участников подозревают в совершении тяжких и особо тяжких преступлений на территории Ямала и Тюменской области, сообщила пресс-служба областного управления СК.

По версии следствия, злоумышленники с 2008 по 2025 год совершили несколько убийств, а летом 2023 года устранили одного из сообщников.

Также подозреваемые, применяя насилие и угрозы, вынудили бизнесмена из Нового Уренгоя передавать им от 100 до 250 тысяч рублей на постоянной основе. Действовала банда на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и Тюменской области.

Фигурантов, включая лидера, задержали оперативники отдела по борьбе с организованной преступностью. Суд в отношении банды избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее методику опознания преступника по походке разработали в России.