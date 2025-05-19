Методику опознания преступника по походке разработали в России

Научно-исследовательский институт криминалистики Следственного комитета разработал методику исследования походки человека для опознания преступников. Об этом заявил председатель СК Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме.

Он отметил, что сотрудники центра провели большую работу в конкретных направлениях по раскрытию преступлений. В качестве примера глава СК привел опознание человека по походке. В основу метода лег комплекс признаков, по которым можно охарактеризовать походку возможного преступника.

«„Я своего милого узнаю по походке“ — помните, есть такая песня? Не помните? Вот мы тоже используем походку для того, чтобы узнать нашего „милого“ — возможного подозреваемого», — отметил Бастрыкин.

Ранее глава Следственного комитет заявил, что искусственный интеллект помог раскрыть убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также покушение на Захара Прилепина.