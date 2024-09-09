Подозреваемую по делу об отравлении в избиркомах Петербурга задержали

СК Петербурга сообщил о задержании фигурантки дела об отравлениях в избиркомах

Заведующая производством отдела питания по изготовлению готовой продукции стала первой подозреваемой по уголовному делу о массовом отравлении людей на избирательных участках в Адмиралтейском и Кировском районах Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба городского главка СК.

В ведомстве напомнили, что медицинская помощь понадобилась 30 горожанам после употребления в пищу готовой продукции, купленной в избирательных комиссиях. После массового отравления следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

При осмотре помещений, где готовили еду, специалисты выявили множественные нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Работу части предприятий временно приостановили, а отвечающую за их работу заведующую задержали.

В ближайшее время следователи обратятся с ходатайством в суд для избрания меры пресечения и решат вопрос с предъявлением обвинения подозреваемой.

Сегодня стало известно о массовом отравлении жителей карельского города Сегежа. Как сообщила пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора, всего к врачам обратились 115 горожан, у которых диагностировали сальмонеллез после употребления в пищу шаурмы.