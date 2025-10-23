Подозреваемому в убийстве повара кафе в Ленобласти предъявили обвинение

Жителю Бокситогорского района предъявили обвинение в убийстве повара в Пикалеве. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК Ленинградской области.

Суд постановил взять мужчину под стражу.

Убийство произошло 21 октября: 28-летний задержанный приревновал 49-летнего сотрудника кафе и по меньшей мере 10 раз ударил его ножом. Жертва скончалась на месте происшествия. Момент убийства попал на видео.

По данным РЕН ТВ, убийца работал в том же самом кафе и влюбился в жену коллеги. Он даже купил квартиру сыну возлюбленной, но та в итоге решила не уходить от мужа, который попросил незадачливого поклонника оставить их семью в покое.