Подозреваемому в покушении на Авраама Руссо предъявили новое обвинение

«Коммерсант»: участника покушения на Авраама Руссо подозревают в двух убийствах

Следователи предъявили новое обвинение борцу-вольнику из Чечни Тархану Эльдукаеву, подозреваемому в покушении на певца Авраама Руссо. Об этом сообщил «Коммерсант» .

Эльдукаева обвинили в двух убийствах и двух покушениях на убийство, часть из них он, по данным следствия, совершил в 1996 году, уточнил источник издания.

Также, по его данным, Эльдукаев причастен к конфликту между руководителем фирмы «Зар» Таиром Гуршумовым и гендиректором ТОО КБФ АСТ Тельманом Исмаиловым. Причиной ссоры стало распределения прибыли от аренды земельных участков на Черкизовском рынке.

Исмаилов обратился за помощью к Эльдукаеву и бывший спортсмен нашел для него киллера, который убил Гуршумова и ранил его брата Тальмана Гуршумова, добавил собеседник газеты.

Также Эльдукаева обвинили в участии в покушении на певца Авраама Руссо в 2004 году. По данным следствия, киллер за 100 тысяч долларов расстрелял автомобиль Руссо.

В начале августа обвиняемый в нападении на певца предложил отправить его в зону СВО. Мужчина попросился в отряд, в котором состоят его родственники и знакомые.