Подозреваемому в поджоге волонтерского штаба в Ленобласти предъявили обвинение

В Ленинградской области задержанного за поджог волонтерского штаба обвинили в террористической деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР.

По данным следствия, ночью 24 мая 40-летний обвиняемый взломал дверь и проник в здание волонтерского штаба в Подпорожье. Там он поджег помещение, уничтожив его вместе с гуманитарной помощью. Как сообщили «Известия», полицейские оперативно задержали подозреваемого.

Следователь попросил суд арестовать обвиняемого. УФСБ по Санкт-Петербургу и области, а также региональное управление МВД выясняют обстоятельства и причины преступления.

Ранее петербурженка пыталась поджечь отдел полиции. Оказалось, что на преступление женщину толкнул неизвестный, который взломал ее аккаунт на «Госуслугах» для оформления кредитов, а полученные деньги отправил ВСУ.