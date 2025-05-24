Петербурженка пыталась поджечь отдел полиции. Стать террористкой ее убедил мошенник

Бросившая коктейль Молотова в здание отдела полиции по Василеостровскому району женщина стала фигурантом уголовного дела о теракте. Об этом сообщила пресс-служба городского главка СК.

В ведомстве уточнили, что на умышленный поджог злоумышленница пошла в ночь на субботу, 24 мая. Прибыв к зданию отдела полиции она закинула в окно бутылку с зажигательной смесью. Разбившаяся тара привела к пожару. В результате теракта никто не пострадал.

Следователи вместе с сотрудниками регионального управления ФСБ осмотрели место происшествия для установления всех обстоятельств.

В пресс-службе городского главка МВД добавили, что подозреваемая в поджоге отдела полиции в ходе допроса рассказала, что на преступление ее толкнул неизвестный, который взломал ее аккаунт на «Госуслугах» для оформления кредитов, а полученные деньги отправил ВСУ.

Он пообещал, что, если она пойдет на поджог, то уголовное дело против нее не заведут, а банки простят кредиты. Задержанная поверила обману и решилась на преступление. В ближайшее время подозреваемой изберут меру пресечения.

В конце апреля неизвестный поджег здание районной администрации в селе Кошкино Самарской области. Разошедшееся по помещению пламя уничтожило технику, мебель и документы. После ликвидации огня следователи нашли в одной из комнат перчатки и пластиковую бутылку с остатками горючей жидкости. Они завели уголовное дело и приступили к поиску пиромана.