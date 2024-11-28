Подозреваемого в жестоком убийстве девушки в свинарнике под Красноярском отправили в СИЗО

Суд отправил в СИЗО подозреваемого в убийстве девушки в хлеву под Красноярском

Подозреваемого в убийстве 17-летней девушки в Красноярском крае арестовали на два месяца. Об этом сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале .

«До 25 января 2025 года мужчина будет содержаться в ФКУ СИЗО — 1 ГУФСИН России по краю», — заявили в пресс-службе.

Как сообщили в управлении регионального Следкома, мужчину подозревают в особо жестоком убийстве, совершенном после изнасилования жертвы.

Ранее тело этой девушки обнаружили в хлеву в деревне Ушанка. Она истекла кровью после многочисленных укусов свиней. Сначала следователи выдвинули версию о несчастном случае. Погибшую мог толкнуть бык, после чего на нее напали свиньи. Позже в происшествии нашли криминальный след.

Как рассказал источник 360.ru, девушка с малых лет помогала родителям по хозяйству. Животные никогда не нападали на нее просто так.