Подозреваемого в убийстве полицейского в Ленобласти отправили в СИЗО

Суд арестовал до 23 июня подозреваемого в убийстве полицейского в Ленобласти

Подозреваемого в убийстве оперуполномоченного в Кингисеппе арестовали на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ленинградской области.

«Городской суд в отношении подозреваемого избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 июня», — отметили в ведомстве.

По данным следствия, 23 апреля в Кингисеппе, на проспекте Карла Маркса, оперуполномоченный узнал в прохожем объявленного в розыск парня и попытался его задержать. Молодой человек ударил полицейского ножом в шею и скрылся.

Предполагаемым преступником оказался 19-летний уроженец областного райцентра Сланцы. Он пытался спрятаться в лесу, где его и взяли правоохранители.

Следователи завели уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Подозреваемому грозит срок до 20 лет колонии или пожизненное заключение.