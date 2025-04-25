Подозреваемого в убийстве полицейского в Ленобласти отправили в СИЗО
Суд арестовал до 23 июня подозреваемого в убийстве полицейского в Ленобласти
Подозреваемого в убийстве оперуполномоченного в Кингисеппе арестовали на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ленинградской области.
«Городской суд в отношении подозреваемого избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 июня», — отметили в ведомстве.
По данным следствия, 23 апреля в Кингисеппе, на проспекте Карла Маркса, оперуполномоченный узнал в прохожем объявленного в розыск парня и попытался его задержать. Молодой человек ударил полицейского ножом в шею и скрылся.
Предполагаемым преступником оказался 19-летний уроженец областного райцентра Сланцы. Он пытался спрятаться в лесу, где его и взяли правоохранители.
Следователи завели уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Подозреваемому грозит срок до 20 лет колонии или пожизненное заключение.