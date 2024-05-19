Подозреваемого в убийстве девочки в Ростовской области заключили под стражу | 360°

Криминал 19 мая 2024, 12:44 Подозреваемого в убийстве девочки в Ростовской области заключили под стражу Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве девочки в Ростовской области Пресс-служба Следственного комитета

Читать 360 в

Мужчину, подозреваемого в убийстве маленькой девочки в Аксайском районе Ростовской области, заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения.

Реклама

«В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», — сообщили в ведомстве.

Об убийстве восьмилетней девочки под Ростовом-на-Дону стало известно вечером 17 мая. По данным следствия, ребенок пропал по дороге в магазин. Труп девочки нашли в лесополосе, на шее обнаружили пакет.

Следователи и криминалисты осмотрели место убийства. Официальный представитель МВД Ирина Волк опубликовала кадры с подозреваемым.