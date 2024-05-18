Следователи показали на видео место убийства 8-летней девочки под Ростовом-на-Дону | 360°

Криминал 18 мая 2024, 00:39 Следователи показали на видео место убийства 8-летней девочки под Ростовом-на-Дону Следователи осмотрели место убийства 8-летней девочки под Ростовом-на-Дону

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Следователи и криминалисты осматривают место убийства восьмилетней девочки в станице Ольгинская Ростовской области. Об этом заявили в Telegram-канале регионального Следкома.

«В Ростовской области в рамках расследования уголовного дела об убийстве ребенка следователи и криминалисты регионального СК России проводят осмотр места происшествия», — заявили в ведомстве.

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Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила об убийстве ребенка под Ростовом-на-Дону. Правоохранители «раскрыли по горячим следам жестокое и циничное преступление». Они выяснили, что девочка пропала, когда вышла в магазин. Ее тело обнаружили в лесу недалеко от населенного пункта.

По версии следствия, водитель эвакуатора посадил ребенка в машину. Подозреваемого уже задержали, он в отделе полиции. Другие обстоятельства случившегося выясняют.