Подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы задержали в Омске спустя три месяца

В Омске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 15-летней москвички. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

Следствие выяснило, что школьница вместе с матерью приехала в Омск из Москвы. Они поселились в гостинице «Ника». Девочка 22 июля пошла гулять в парк рядом и пропала. На поиски вышли родители, правоохранители и волонтеры. Тело девушки нашли через три дня на лодочной станции.

«Задержан ранее судимый житель Омска, подозреваемый в совершении убийства девочки. <…> В настоящее время подозреваемому предъявлено обвинение», — сообщили в пресс-службе.

Известно, что под подозрением оказался 41-летний мужчина, ранее судимый за половые преступления.