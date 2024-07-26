Стало известно, что произошло с пропавшей школьницей в Омске

РИА «Новости»: спасатели нашли труп школьницы, пропавшей в омском парке Победы

Фото: Freepik

В Омске нашли труп 15-летней девочки, которая пропала в парке Победы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Школьница прилетела в Омск вместе с семьей, гости поселились в местном отеле «Ника». Вылететь из города они должны были 22 июля, но в этот день девочка ушла гулять парк и не вернулась.

В поисках несовершеннолетней помогли обученные собаки. Они взяли след школьницы, который вел к реке Иртыш. Также в поисковой операции использовали беспилотники.

«В районе лодочной станции нашли тело пропавшей ранее девочки. Она скорее всего утонула», — заявил собеседник агентства.

По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее труп 13-летнего мальчика нашли на Балтийском бульваре в Красносельском районе Петербурга. По предварительным данным, он утонул, когда отправился с друзьями на пляж.

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