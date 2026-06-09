Подозреваемого в убийстве 14-летней давности задержали под Томском

СК задержал подозреваемого в убийстве в 2012 году в Томской области

Следственный комитет по Томской области при силовой поддержке Росгвардии задержал подозреваемого в давнем убийстве женщины в регионе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

С 2012 года правоохранители вели поиски пропавшей 30-летней жительницы села Александровское. Тогда СК установил, что женщину убили в окрестностях населенного пункта.

Межведомственная работа помогла установить подозреваемого, которым оказался 37-летний житель города Стрежевого. Мужчину задержали при содействии СОБР «Корд», он дал признательные показания.

На допросе фигурант объяснил, что несколько раз выстрелил в жертву из ружья и спрятал тело в лесу. Его отправили под стражу, следствие продолжается.

Ранее в Екатеринбурге удалось раскрыть заказное убийство, произошедшее на парковке в 2001 году. Подозреваемому скоро предъявят официальное обвинение.