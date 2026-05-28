В Екатеринбурге раскрыли заказное убийство, произошедшее на парковке в 2001 году
В Екатеринбурге удалось раскрыть заказное убийство, произошедшее на парковке в 2001 году. Вскоре обвиняемый предстанет перед судом. Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что расследование завершено. Об этом написало URA.RU.
По версии следствия, за денежное вознаграждение он вместе с соучастником лишил жизни местного жителя. Причиной убийства стал конфликт между потерпевшим и неустановленными лицами.
Преступление произошло днем 26 августа 2001 года на автостоянке у дома по улице Серафимы Дерябиной. Обвиняемый, заметив, что потерпевший сел в автомобиль Mercedes-280, подошел и несколько раз выстрелил в голову из переделанного газового пистолета «ИЖ-72». Мужчина скончался на месте, после чего сообщники скрылись на Opel.
Раскрыть особо тяжкое преступление удалось благодаря длительной работе следователей, криминалистов СК России и представителей Главного управления криминалистики СК по преступлениям прошлых лет. Ключевую роль сыграл тщательный анализ вещдоков и серия допросов.