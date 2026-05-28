В Екатеринбурге раскрыли заказное убийство, произошедшее на парковке в 2001 году

В Екатеринбурге удалось раскрыть заказное убийство, произошедшее на парковке в 2001 году. Вскоре обвиняемый предстанет перед судом. Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что расследование завершено. Об этом написало URA.RU .

По версии следствия, за денежное вознаграждение он вместе с соучастником лишил жизни местного жителя. Причиной убийства стал конфликт между потерпевшим и неустановленными лицами.

Преступление произошло днем 26 августа 2001 года на автостоянке у дома по улице Серафимы Дерябиной. Обвиняемый, заметив, что потерпевший сел в автомобиль Mercedes-280, подошел и несколько раз выстрелил в голову из переделанного газового пистолета «ИЖ-72». Мужчина скончался на месте, после чего сообщники скрылись на Opel.

Раскрыть особо тяжкое преступление удалось благодаря длительной работе следователей, криминалистов СК России и представителей Главного управления криминалистики СК по преступлениям прошлых лет. Ключевую роль сыграл тщательный анализ вещдоков и серия допросов.