Подозреваемого в попытке надругаться над девочкой в Тюмени отправили под стражу

Мужчину, которого подозревают в нападении на пятилетнюю девочку в Тюмени, арестовали. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

По версии обвинения, 44-летний житель Тюмени совершил преступление против половой неприкосновенности ребенка в многоэтажке по улице Судостроителей.

Следствие установило, что мужчина посреди дня затащил девочку в подъезд и попытался над ней надругаться. Задержанному предъявили обвинение по уголовной статье. Он признал свою вину и раскаялся.

Суд в качестве меры пресечения постановил отправить мужчину под стражу до 28 июля.

Ребенка спасла проезжавшая мимо девушка, которая услышала крики. Она вбежала в подъезд и увидела, что извращенец схватил девочку. Из-за поднятого шума мужчина скрылся, но позже его задержала полиция.