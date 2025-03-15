Подозреваемого в поджоге военного музея подростка задержали в Вязьме

Полицейские Смоленской области совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ задержали 15-летнего школьника за попытку поджечь музей Неизвестного Солдата в Центре патриотического воспитания «Долг» в Вязьме. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МВД на своей странице во «ВКонтакте» , где выложила видео с допросом подозреваемого.

Криминалисты установили, что в ночь на четверг, 13 марта, неизвестный бросил пластиковую бутылку с горючим веществом в окно здания. Возникший огонь повредил раму и подоконник.

В ходе оперативных мероприятий силовики установили, что поджог организовал местный школьник, которого задержали по месту жительства. В ходе допроса юноша объяснил, что в мессенджере с ним связался неизвестный, который пообещал ему 320 тысяч рублей за выполнение задания. Но денег подросток так и не увидел.

По факту попытки поджога здания следователи завели уголовное дело о теракте. Максимальное наказание за такое преступление составляет до 20 лет лишения свободы. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

В минувший понедельник, 10 января, пресс-служба тюменского главка МВД сообщила о задержании студентки, устроившей пожар в ресторане по указке мошенников. В ходе допроса девушка заявила, что выполняла указания неизвестных, которые представились сотрудниками спецслужб и пригрозили ей уголовным делом.