В Коломне полиция раскрыла мошенничество на 1,3 миллиона рублей
В Коломне задержали 20-летнего местного жителя, которого подозревают в мошенничестве на 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.
Молодой человек просил у знакомых деньги якобы на погашение кредита, но возвращать их не собирался. Потерпевшими стали двое местных жителей.
После заявлений в полицию оперативники нашли подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде.
Ранее в Москве владелицу ювелирного бренда Darvol Дарью Спиридонову приговорили к семи годам колонии. По версии следствия, она выманила у 19 человек более 200 млн рублей.
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