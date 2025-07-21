Владелицу ювелирного дома Darvol приговорили к семи годам колонии

Суд в Москве приговорил Дарью Спиридонову, владелицу ювелирного бренда Darvol, к семи годам колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры .

Следствие установило, что Спиридонова под предлогом инвестиций в сделки с ювелирными изделиями и драгоценными камнями получила от 19 человек более 200 миллионов рублей, но свои обязательства не выполнила.

Фигурантку взяли под стражу в зале суда. Также ей запретили три года занимать руководящие должности в компаниях. Приговор в законную силу не вступил.

О том, что Спиридонову заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере, стало известно осенью 2023 года.