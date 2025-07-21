Владелицу ювелирного дома Darvol приговорили к семи годам колонии

Следствие установило, что Спиридонова под предлогом инвестиций в сделки с ювелирными изделиями и драгоценными камнями получила от 19 человек более 200 миллионов рублей, но свои обязательства не выполнила.
Фигурантку взяли под стражу в зале суда. Также ей запретили три года занимать руководящие должности в компаниях. Приговор в законную силу не вступил.
О том, что Спиридонову заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере, стало известно осенью 2023 года.
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