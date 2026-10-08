Подозреваемого в кражах у петербургских пенсионеров задержали в Москве

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в кражах денег у пенсионеров из Санкт-Петербурга. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, пишет gazeta.spb.ru .

По версии следствия, 34-летний ранее судимый мужчина представлялся электриком и сообщал о необходимости осмотра или замены счетчиков. Пожилые люди впускали его в жилье, после чего он отвлекал их внимание и похищал деньги, которые хранились в тумбочках и шкафах.

К настоящему времени установлены обстоятельства трех эпизодов. Жертвами стали три жительницы Санкт-Петербурга. Общий ущерб превысил 1,5 млн рублей.

Подозреваемого задержали в Москве. Были возбуждены уголовные дела по статьям о краже, которые соединили в одно производство.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Правоохранители продолжают устанавливать все эпизоды противоправной деятельности задержанного.