Подозреваемого в хищении у Минобороны бизнесмена задержали в Краснодаре

ТАСС: в Краснодаре задержали бизнесмена Григоряна за хищение 7,2 млн у МО РФ

В Краснодаре сотрудники главного управления экономической безопасности МВД задержали по подозрению в хищении 7,2 миллиона рублей у Минобороны генерального директора компании «ТК-Прогресс» Сурена Григоряна. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Силовики задержали Григоряна по делу о мошенничестве в особо крупном размере до избрания меры пресечения.

«Он подозревается в хищении более 7,2 миллиона рублей у Минобороны при ремонте общежития для курсантов Краснодарского высшего военного училища в рамках государственного оборонного заказа», — сообщил собеседник агентства.

Сейчас правоохранители проводят обыски по месту проживания и работы бизнесмена. Кроме того, решается вопрос об аресте его имущества.

Ранее Следственный комитет РФ сообщал о задержании бывшего замминистра обороны России Павла Попова по делу о крупном мошенничестве. Он стал третьим фигурантом расследования о хищениях в парке «Патриот».