Подозреваемого в хищении оружия задержали в Курской области

Бойцы отряда «БАРС-Курск» в совместной работе с сотрудниками МВД в городе Рыльске Курской области задержали подозреваемого в хищении военного имущества и оружия. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Алексей Смирнов.

«Бойцы из отряда „БАРС-Курск“ в ходе мобильного патрулирования с сотрудниками Рыльского ОМВД сегодня в Рыльске продемонстрировали слаженность и высокий профессионализм. Командир отделения с позывным Внучек и стрелок с позывным Добрый действовали совместно с полицейскими при задержании подозреваемого в хищении оружия и военного имущества», — написал он.

Смирнов отметил, что преступника задержали благодаря оперативным действиям силовиков. Это был первый опыт ополченцев после создания таких подразделений в России.

«Горжусь нашими ребятами, которые ежедневно находятся на страже безопасности региона», — добавил губернатор.

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