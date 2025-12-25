Подожгли дом и угрожали расправиться с детьми. В Балашихе задержали вымогателей, требовавших миллионы у бизнесмена

В Балашихе двух мужчин обвинили в поджоге дома бывшей жены коммерсанта

В Подмосковье при силовой поддержке спецподразделений Росгвардии задержали двоих мужчин, подозреваемых в вымогательстве 25 миллионов рублей. Об этом сообщили в ведомстве.

Операцию проводили бойцы СОБР «Булат», СОБР «Гюрза» и ОМОН «Пересвет» Главного управления Росгвардии по Московской области совместно с сотрудниками МВД.

По данным следствия, злоумышленники потребовали у предпринимателя крупную сумму денег, утверждая, что он якобы им задолжал. Когда мужчина отказался платить, подозреваемые пошли на угрозы: они подожгли дом его бывшей жены и, запугивая женщину возможным насилием в отношении детей, стали требовать передать деньги уже от нее. Опасаясь за безопасность близких, женщина обратилась в полицию.

В результате оперативно-разыскных мероприятий фигурантов задержали по местам их проживания. В отношении них возбуждены уголовные дела, расследование продолжается.

Ранее сотрудники уголовного розыска УМВД Одинцовского городского округа задержали группу вымогателей, которые угрожали домработнице из элитного коттеджного поселка.