Подмосковный серийный убийца Гаськов признался в новом преступлении

Задержанный в Московской области за серию убийств молодых девушек 22 года назад несостоявшийся актер Алексей Гаськов дал признательные показания в изнасиловании падчерицы. Последняя супруга обвиняемого в комментарии 360.ru заявила, что о случившемся с дочерью узнала от следователя.

Она подчеркнула, что даже не догадывалась о преступлениях мужа, с которым прожила семь лет.

«Я его знала совершенно с другой стороны. Мне следователь рассказывала про все его преступления. Я об этом ничего не знала. Дочь мне тоже ничего не говорила, тем более что последний год она с нами не жила и переехала к молодому человеку», — рассказала жена Гаськова.

Женщина добавила, что муж присылал ей письма через адвоката, в которых писал, что ничего не совершал из приписываемых ему преступлений. На два последних послания Гаськова она ничего не ответила.

«Он писал, что Вика на него наговаривает, но я больше верю дочери. Я у нее спрашивала, почему она сразу не сказала, что произошло, но она не отвечает. Я сейчас мучаюсь в догадках, потому что не знаю, было там что-то или нет. Просто он сам первый про это написал, и дочь только после этого рассказала», — поделилась супруга подозреваемого.

Подмосковные следователи задержали Гаськова в январе этого года по подозрению в расправе над четырьмя молодыми девушками в 2002 году. Его ДНК совпало с найденным на останках.

В то время подозреваемый уроженец Бердска жил в Москве и учился на платных курсах актерского мастерства. Гаськов водил дружбу с осужденным на пожизненный срок бердским маньяком Михаилом Юдиным, а также провел за решеткой более 10 лет за изнасилование 11-летней девочки, которую заразил венерологическим заболеванием.

Ведущая дело об убийствах девушек следователь по особо важным делам СК Московской области Анна Овчинникова заявила, что удалось найти доказательства о причастности Гаськова к 10 убийствам. Теперь обвиняемому грозит пожизненный срок.