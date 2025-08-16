Подмосковные фермеры заковали рабочего в цепи, чтобы нажиться на выплатах СВО

Семья фермеров в Московской области удерживала рабочего в цепях и требовала подписать контракт с Минобороны, чтобы забирать выплаты. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Пострадавшим оказался 42-летний Геннадий, который работал на ферме в деревне Кореньки, получая еду и сигареты вместо зарплаты. В ночь на 7 июня его заподозрили в воровстве скота и посадили на цепь в подсобном помещении, а затем сильно избили.

На следующий день мужчина сбежал, но в полицию не пошел. Позднее, 22 июня, его снова поймали и отвезли в деревню Якиманское, где на камеру заставили сказать, что он подпишет контракт на участие в СВО, чтобы «отработать долг», который фермеры оценили в 10 миллионов рублей.

Спустя четыре дня пленник все-таки сбежал и написал заявление в полицию. Подозреваемых задержали, им предъявили обвинение в похищении человека и незаконном лишении свободы.