Подготовку массовой стрельбы в университете сорвали в США

NYP: в США задержали студента, готовившего массовую стрельбу в университете

Полицейские в США задержали студента Университета Делавэра пакистанского происхождения по подозрению к подготовке стрельбы на территории кампуса. Об этом сообщило издание The New York Post .

По информации источника журналистов, правоохранители при аресте 25-летнего Лукмана Хана обнаружили схрон с боеприпасами, бронежилетами, оружием и рукописный план нападения.

Патрульные полицейские заметили подозрительное поведение мужчины в парке. При обыске его пикапа они нашли пистолет Glock. В доме Хана также находился целый арсенал незарегистрированного оружия. В своем дневнике подозреваемый подчеркивал слова «мученичество» и «убить всех».

Ранее Хан в сводках полиции не проходил. Он родился в Пакистане, но получил американский паспорт.

В конце ноября жертвами очередной массовой стрельбы на вечеринке в Калифорнии стали четыре человека.