Под Волгоградом за кражи задержали всю семью

В Волгоградской области семью задержали за кражу нефти из трубопровода

Волгоградские правоохранители задержали криминальный семейный подряд, подозреваемый в краже нефти и автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

По версии следствия, 51-летний мужчина, 47-летняя женщина и их 23-летний сын промышляли хищением нефти из магистрального трубопровода, расположенного на территории Фроловского района.

Злоумышленники подъезжали к магистрали на автомобиле со специально установленной емкостью и насосным оборудованием. Они планировали сбыт похищенного оптовыми партиями. Подозреваемых задержали с поличным.

Также семья может быть причастна к краже транспортных средств. При обысках по месту жительства у них нашли две угнанные в Серафимовичском и Ольховском районах машины.

Против супругов и их сына завели уголовное дело. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что суд в Твери вынес приговор 36 фигурантам дела о хищениях грузов из поездов. Общая сумма краж составила больше 40 миллионов рублей.