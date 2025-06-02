Суд в Твери вынес приговор 36 фигурантам дела о хищениях грузов из поездов

В Твери суд вынес приговор 36 участникам преступного сообщества, которые похищали грузы из железнодорожных составов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на СК РФ.
Установлено, что с 2017 по 2018 годы фигуранты совершили 13 эпизодов краж на общую сумму свыше 40 миллионов рублей. Злоумышленники проявляли интерес к товарам, следовавшим транзитом из европейских государств в страны СНГ.
Для 11 преступников назначили наказание в виде лишения свободы на сроки от семи до девяти лет. Других освободили от наказания, так как в рамках ранее избранных мер пресечения они уже отбыли его. Один из соучастников скончался до вынесения приговора.
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