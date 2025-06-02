Суд в Твери вынес приговор 36 фигурантам дела о хищениях грузов из поездов

В Твери суд вынес приговор 36 участникам преступного сообщества, которые похищали грузы из железнодорожных составов. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на СК РФ.

Установлено, что с 2017 по 2018 годы фигуранты совершили 13 эпизодов краж на общую сумму свыше 40 миллионов рублей. Злоумышленники проявляли интерес к товарам, следовавшим транзитом из европейских государств в страны СНГ.

Для 11 преступников назначили наказание в виде лишения свободы на сроки от семи до девяти лет. Других освободили от наказания, так как в рамках ранее избранных мер пресечения они уже отбыли его. Один из соучастников скончался до вынесения приговора.