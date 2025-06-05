Москвичка убила мать и засунула тело в пакет

В Москве нашли тело убитой женщины в полиэтиленовом пакете. В расправе заподозрили ее дочь, в квартире которой оказалось орудие убийства. Об этом сообщила пресс-служба столичного СКР.
«По подозрению в совершении убийства женщины на юго-западе Москвы задержана ее дочь. В ближайшее время она будет доставлена в подразделение ведомства, где следователи столичного СК приступят к ее допросу», — отметили в ведомстве.
Силовики во время осмотра квартиры дочери обнаружили вероятное орудие убийства.
До этого тело женщины нашли в полиэтиленовом пакете в квартире дома на улице Строителей. На трупе были признаки насильственной смерти — телесные повреждения на голове. На место ЧП оперативно выехали криминалисты.
Ранее похожий случай произошел на Кубани. Житель Новопокровского района выпил алкоголь и поссорился с матерью. В итоге он забил ее до смерти железным прутом.
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