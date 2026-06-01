Под Владимиром задержали скрывавшегося 32 года мужчину за убийство

Силовики задержали 53-летнего мужчину, который более 30 лет находился в федеральном розыске за убийство, совершенное в 1994 году. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале .

«Тридцать два года скрываться под чужим именем, вести затворнический образ жизни, выходя из дома практически только по ночам — такой способ уйти от возмездия правосудия выбрал 53-летний обвиняемый в убийстве. Даже суд признал его умершим по заявлению матери», — написала она.

Как установили оперативники, в 1994 году на окраине Рязани в лесополосе нашли тело мужчины с резаной раной шеи. По версии следствия, бывшая жена погибшего попросила своего нового сожителя и его приятеля разобраться с экс-супругом. Те вызвали рязанца на разговор, вместе с ним уехали на такси в безлюдное место, где убили. После этого все трое скрылись.

Женщину задержали в 1995 году в Чебоксарах. Ее знакомый позже сам явился в следственные органы и заявил, что к убийству непричастен. Прямых доказательств их вины не нашли, поэтому они получили статус свидетелей. Женщина умерла в 2012 году.

Главный подозреваемый долгое время оставался неуловимым. Однако благодаря слаженной работе силовиков его местонахождение удалось установить.

Мужчину задержали в доме во Владимирской области, где он прожил около 20 лет. При обыске нашли ксерокопию паспорта 1999 года и медицинскую книжку на чужое имя, но с фотографией задержанного. Обвиняемого доставили в СУ СК России по Рязанской области, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.