Под Томском мать погибшего бойца СВО попытались обмануть на девять миллионов

В Томской области задержали 18-летнего курьера из Кузбасса, который должен был забрать у матери погибшего участника СВО девять миллионов рублей и отвезти их мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

Женщина вовремя поняла, что что-то не так, и обратилась в правоохранительные органы. В итоге сотрудники ФСБ задержали мошенника с поличным. На допросе молодой человек во всем признался.

Продолжается расследование, чтобы установить всех причастных к мошеннической схеме.

Ранее в Туле семью погибшего бойца обмануло похоронное агентство. Мошенники выманили за похороны у его матери, не выдержавшей смерть сына, 126 тысяч рублей — после этого исчезли с деньгами, не оплатив ни отпевание, ни перевозку тела, ни процедуры на кладбище.