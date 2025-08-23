Под Саратовом задержали соучастника убийства генерала Москалика

В Саратовской области сотрудники ФСБ задержали человека, причастного к убийству замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Он также причастен к передаче Киеву информации о военнослужащих ВКС, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности на территории Саратовской области задержан гражданин России 1976 года рождения, причастный к доставке в Московский регион по заданию украинских спецслужб самодельного взрывного устройства, в результате подрыва которого 25 апреля 2025 года погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Москалик Я. Я.», — отметили в ФСБ.

По данным спецслужбы, задержанный передавал противнику данные о российских военных, сотрудниках оборонных предприятий и объектах критической инфраструктуры Саратовской области.

ФСБ выяснила, что в июле 2023 года задержанный связался с сотрудником украинских спецслужб через WhatsApp. За деньги он согласился выполнять действия, угрожающие безопасности России.

Возбуждено уголовное дело за пособничество в совершении теракта и незаконный сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств. Мужчину заключили под стражу. Сейчас ФСБ проводит следственные действия, чтобы квалифицировать его действия по статье «государственная измена».

Ранее правоохранители задержали россиянина, который планировал убить генерального директора оборонного предприятия в Белгороде. Против него возбудили уголовное дело о госизмене.