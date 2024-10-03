Трое жителей Подмосковья похитили под Рязанью 16-летнюю девушку, чтобы насильно выдать ее замуж за родственника. Подозреваемых задержали, несовершеннолетнюю вернули родителям, об этом сообщило следственное управление СК РФ по Рязанской области.
Против жителей Московской области 39-ти, 38-ми и 16 лет возбудили уголовное дело о похищении несовершеннолетней.
По данным следствия, подозреваемые 29 сентября силой усадили в машину девушку в городе Рыбное Рязанской области. Несовершеннолетнюю увезли в Подмосковье, где хотели выдать замуж за своего родственника. Следствие установило местонахождение похищенной девушки, ее освободили и передали родителям.
В Мытищах школьнице удалось спастись от похитителя. Девочка на ходу выпрыгнула из машины, злоумышленник уехал с места происшествия.
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Под Рязанью трое мужчин похитили 16-летнюю девушку, чтобы насильно выдать замуж
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