Под Рязанью трое мужчин похитили 16-летнюю девушку, чтобы насильно выдать замуж

СК завел уголовное дело о похищении несовершеннолетней девушки под Рязанью

Трое жителей Подмосковья похитили под Рязанью 16-летнюю девушку, чтобы насильно выдать ее замуж за родственника. Подозреваемых задержали, несовершеннолетнюю вернули родителям, об этом сообщило следственное управление СК РФ по Рязанской области.

Против жителей Московской области 39-ти, 38-ми и 16 лет возбудили уголовное дело о похищении несовершеннолетней.

По данным следствия, подозреваемые 29 сентября силой усадили в машину девушку в городе Рыбное Рязанской области. Несовершеннолетнюю увезли в Подмосковье, где хотели выдать замуж за своего родственника. Следствие установило местонахождение похищенной девушки, ее освободили и передали родителям.

В Мытищах школьнице удалось спастись от похитителя. Девочка на ходу выпрыгнула из машины, злоумышленник уехал с места происшествия.