Деятельность по поставке спецсредств для получения данных пресекли в Москве

ФСБ задержала в Москве продавца незаконных техсредств для получения данных

Оперативники ФСБ пресекли в Москве деятельность по обороту специальных технических средств для негласного получения информации, продавца задержали. Об этом сообщил ЦОС ведомства.

«При взаимодействии с МВД России ФСБ пресекла противоправную деятельность гражданина, связанную с незаконным оборотом специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации», — отметили в спецслужбе.

По информации ФСБ, фигурант организовал канал поставки ограниченных к обороту в РФ устройств из-за рубежа для последующего сбыта через павильоны торговых центров и популярные интернет-площадки.

Силовики в Москве изъяли свыше трех тысяч специальных технических средств, которые предназначаются для негласного получения информации, а также используемое для осуществления противоправной деятельности электронное оборудование.

Против продавца возбудили уголовное дело. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

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