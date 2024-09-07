Почти 10 миллионов некачественных сухпайков поставили в армию России

В период с 2022 по 2023 год в армию России поставили свыше 9,1 миллиона некачественных сухпайков по завышенным ценам. Об этом свидетельствуют материалы дела, которое возбудили против руководителей Грязинского пищевого комбината, сообщил ТАСС .

Всего по делу проходят три человека. Правоохранители пришли к выводу, что цена на индивидуальные рационы питания, поставленные ВС России по двум государственным контрактам в общем количестве 9 115 406 штук, была завышена на сумму не менее 1,3 миллиарда рублей.

Следователи пришли к выводу, что трое подозреваемых и другие задействованные в преступной схеме лица присвоили средства Минобороны через заключение фиктивных контрактов на оказание услуг по питанию. Лабораторные исследования выявили, что поставленные рационы не соответствуют необходимым требованиям и являются запрещенными для применения по назначению.

В начале августа стало известно об аресте генерала Дмитрия Булгакова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.