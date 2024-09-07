Почти 10 миллионов некачественных сухпайков поставили в армию России
ТАСС: в армию в 2022-2023 годах поставили свыше 9,1 млн некачественных сухпайков
В период с 2022 по 2023 год в армию России поставили свыше 9,1 миллиона некачественных сухпайков по завышенным ценам. Об этом свидетельствуют материалы дела, которое возбудили против руководителей Грязинского пищевого комбината, сообщил ТАСС.
Всего по делу проходят три человека. Правоохранители пришли к выводу, что цена на индивидуальные рационы питания, поставленные ВС России по двум государственным контрактам в общем количестве 9 115 406 штук, была завышена на сумму не менее 1,3 миллиарда рублей.
Следователи пришли к выводу, что трое подозреваемых и другие задействованные в преступной схеме лица присвоили средства Минобороны через заключение фиктивных контрактов на оказание услуг по питанию. Лабораторные исследования выявили, что поставленные рационы не соответствуют необходимым требованиям и являются запрещенными для применения по назначению.
В начале августа стало известно об аресте генерала Дмитрия Булгакова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.