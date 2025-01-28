Почему не тысяча? Адвокат оценил 33 дела о домогательствах против уральского тренера

Задержанный в мае прошлого года по подозрению в домогательствах к несовершеннолетней ученице тренер по плаванию из Екатеринбурга стал фигурантом 33 уголовных дел. Сейчас мужчина находится под арестом. Об этом в комментарии РИА «Новости» рассказал представляющий интересы обвиняемого адвокат Сергей Мисиюк.

Он пояснил, что криминалисты выстроили фабулу уголовных дел на показаниях одной ученицы подзащитного. По его словам, тренер готовил юную спортсменку к переводу к другому специалисту из-за систематических нарушений дисциплины.

«Девочка ушла, а через некоторое время написала заявление, что с 2020 года она якобы подвергалась домогательствам», — рассказал адвокат.

Мисиюк подчеркнул, что следователи завели сразу 33 уголовных дела о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. По мнению защитника, если верить показаниям потерпевшей, то число эпизодов должно быть не меньше тысячи.

«Но следствие так посчитало. Первоначально ему предъявили обвинение по двум уголовным делам, сейчас — 33, которые потом объединят в одно», — добавил адвокат.

О возбуждении серии уголовных дел о домогательствах против тренера по плаванию из Екатеринбурга на основании показаний одной ученицы ранее сообщило Ura.ru со ссылкой на источники. Собеседники издания заявили, что потерпевшая заявила, будто преподаватель проявлял к ней нездоровый интерес во время выездных соревнований. Тренер своей вины не признал.